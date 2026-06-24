Отец Илона Маска заинтересовался российскими технологиями долголетия

Эррол Маск после участия в Петербургском международном экономическом форуме посетил в Москве лабораторию и научный центр молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.

Во время визита инженер и предприниматель познакомился с российскими разработками в области лабораторной диагностики, превентивной медицины и персонализированной оценки здоровья.

Отдельное внимание уделили программам, которые помогают оценивать метаболические показатели, биологический возраст и возможные риски задолго до появления симптомов.

Интерес технологических предпринимателей к лабораторной диагностике отражает долгосрочный тренд: здоровье всё чаще воспринимают не только как отсутствие болезни, но и как управляемый ресурс, считает сооснователь и коммерческий директор ДНКОМ Юлия Исаева.

«Если раньше медицина ассоциировалась исключительно с лечением, то сегодня она всё чаще рассматривается как система управления состоянием организма на протяжении всей жизни. Ключевую роль здесь играют ранняя диагностика и точная интерпретация данных, которые позволяют переходить от реакции на болезнь к её предупреждению», — отметила Исаева.

Фото предоставлено Life.ru Лабораторией ДНКОМ

Основатель ДНКОМ Андрей Исаев обратил внимание, что лаборатории постепенно перестают быть лишь местом подтверждения диагноза. Анализ биомаркеров, генетических факторов и изменений в организме позволяет выстраивать индивидуальную стратегию профилактики.

«Мы фактически наблюдаем переход к медицине данных, где ключевым инструментом становится не симптом, а информация о состоянии организма в динамике», — сказал он.

Встреча прошла на фоне растущего интереса к индустрии долголетия, которая объединяет медицину, генетику, цифровой мониторинг и персонализированные программы сохранения здоровья.