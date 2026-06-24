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24 июня, 08:30

Отец Илона Маска заинтересовался российскими технологиями долголетия

Международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель, отец Илона Маска Эррол Маск. Обложка © Виталий Невар/ТАСС

Международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель, отец Илона Маска Эррол Маск. Обложка © Виталий Невар/ТАСС

Эррол Маск после участия в Петербургском международном экономическом форуме посетил в Москве лабораторию и научный центр молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.

Во время визита инженер и предприниматель познакомился с российскими разработками в области лабораторной диагностики, превентивной медицины и персонализированной оценки здоровья.

Отдельное внимание уделили программам, которые помогают оценивать метаболические показатели, биологический возраст и возможные риски задолго до появления симптомов.

Интерес технологических предпринимателей к лабораторной диагностике отражает долгосрочный тренд: здоровье всё чаще воспринимают не только как отсутствие болезни, но и как управляемый ресурс, считает сооснователь и коммерческий директор ДНКОМ Юлия Исаева.

«Если раньше медицина ассоциировалась исключительно с лечением, то сегодня она всё чаще рассматривается как система управления состоянием организма на протяжении всей жизни. Ключевую роль здесь играют ранняя диагностика и точная интерпретация данных, которые позволяют переходить от реакции на болезнь к её предупреждению», — отметила Исаева.

Фото предоставлено Life.ru Лабораторией ДНКОМ

Фото предоставлено Life.ru Лабораторией ДНКОМ

Основатель ДНКОМ Андрей Исаев обратил внимание, что лаборатории постепенно перестают быть лишь местом подтверждения диагноза. Анализ биомаркеров, генетических факторов и изменений в организме позволяет выстраивать индивидуальную стратегию профилактики.

«Мы фактически наблюдаем переход к медицине данных, где ключевым инструментом становится не симптом, а информация о состоянии организма в динамике», — сказал он.

Встреча прошла на фоне растущего интереса к индустрии долголетия, которая объединяет медицину, генетику, цифровой мониторинг и персонализированные программы сохранения здоровья.

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Алексей Берковиц
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