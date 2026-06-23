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22 июня, 22:42

Два миллиона пчёл вырвались на свободу после жёсткого ДТП с грузовиком

В Техасе после ДТП с грузовиком на свободу вылетели два миллиона пчёл

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Queen Bee Supply LLC

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Queen Bee Supply LLC

В сельской местности на юго-востоке Техаса перевернулся грузовик, перевозивший ульи с двумя миллионами пчёл. После аварии насекомые вылетели из повреждённых ульев, а местным жителям рекомендовали не выходить из домов до завершения работ на месте происшествия.

В Техасе опрокинулся грузовик с 2 млн пчёл. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Queen Bee Supply LLC

В Техасе опрокинулся грузовик с 2 млн пчёл. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Queen Bee Supply LLC

В Техасе опрокинулся грузовик с 2 млн пчёл. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Queen Bee Supply LLC

В Техасе опрокинулся грузовик с 2 млн пчёл. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Queen Bee Supply LLC

Инцидент произошёл в округе Ориндж. Фотографии с места происшествия опубликовала сотрудница компании Queen Bee Supply Кристи Рэй. На снимках запечатлены пчеловоды, спасатели и представители экстренных служб, которые совместно занимались ликвидацией последствий инцидента и обеспечением безопасности в районе аварии.

По данным службы экстренной помощи, удалось перенести около 75% груза из перевернувшегося прицепа. Ульи перевозят на местную медовую ферму, где их разместят после завершения спасательных работ. Власти попросили жителей ближайших кварталов не приближаться к месту происшествия и соблюдать осторожность до полного открытия дорог.

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Тимур Хингеев
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