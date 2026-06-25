Новоселье в своём районе: Более 100 домов расселили в Москве с начала года по программе реновации

С начала 2026 года участники столичной программы реновации переехали из 106 расселённых домов в новые квартиры. Наибольшее число объектов освободили в Восточном и Северо-Восточном округах (по 17), ещё 16 зданий расселили на юго-востоке Москвы. Ключи от квартир с готовой улучшенной отделкой получили больше семи тысяч семей.

Опустевшие строения демонтируют, применяя технологию «умного сноса». Она даёт возможность аккуратно разбирать конструкции на элементы и сразу отправлять строительные отходы на переработку, делая процесс экологичным и безопасным.

Расселение затронуло 10 административных округов и 39 районов. Лидером стал Алтуфьевский — там освободили 11 зданий, в Новогирееве — восемь, Западном Дегунине и Люблине — по шесть, в Царицыне, Очаково-Матвеевском и Троицке — по пять. Поскольку большинство горожан получают квартиры в районе прежнего проживания, сохраняется привычное окружение. Для консультаций по всем вопросам переезда на первых этажах новостроек работают центры информирования переселенцев.

Оформлять договоры на равнозначное жильё помогают специалисты Департамента городского имущества. По данным ведомства, из расселённых в этом году домов в Алтуфьевском районе переехали почти 1,7 тысячи человек, в Новогирееве — более 1,6 тысячи, в Западном Дегунине — около 1,3 тысячи, а в Люблине — приблизительно 1,2 тысячи участников. Все они остались в своих районах.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы расселили жителей 145 домов из 548, вошедших в программу реновации. В квартиры с современной улучшенной отделкой переехали более 9,3 тысячи семей из устаревшего жилого фонда. За время действия программы в Западном административном округе под заселение передано свыше 50 новых жилых комплексов. Лидером по количеству новостроек стал Можайский район (11 домов), за ним следуют район Проспект Вернадского (10 ЖК) и Фили-Давыдково (8 объектов).