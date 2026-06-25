Электромобили, дизайн и хакатоны: Что предложат студентам обновлённые колледжи Москвы

Столица активно обновляет систему среднего профессионального образования. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах привести в порядок пять зданий Московского технологического колледжа имени И.А. Лихачёва и Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». Завершить все работы намерены до 2028 года.

Здания ждёт серьёзное преображение: мастера отремонтируют фасады, крыши, заменят окна и инженерные системы. Внутри появятся оснащённые по последнему слову аудитории, медиатеки, удобные пространства для отдыха и современная мебель.

Особое внимание уделят мастерским колледжа имени Лихачёва. Их оформят по стандартам ведущих автосалонов и сервисных центров. Студенты получат доступ к стендам для диагностики генераторов и стартеров, научатся разбираться в устройстве автомобильной светотехники, аудиосистем, сигнализации, а также климатического оборудования. Предусмотрены и учебные комплексы для знакомства с электромобилями. Сами программы пересмотрят, ориентируясь на реальные потребности крупнейших игроков авторынка.

В колледже «Царицыно» обустроят гибкие локации для командных проектов, междисциплинарных исследований и хакатонов. Откроются лаборатории веб-разработки, классы инженерной и компьютерной графики. Территорию дополнят спортивным ядром, амфитеатром и камерными уголками для неформального общения.

Мэр отметил, что здесь откроют новые направления, связанные с цифровой средой: подготовку моушен-дизайнеров, графических дизайнеров, веб-разработчиков, экспертов по цифровой рекламе, а также специалистов по визуальным эффектам и анимации.

Московский технологический колледж имени И. А. Лихачёва (МТК) — государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (Дербеневская наб., д. 3), одно из старейших в столице. Основан в 1920 году как фабрично‑заводская школа при Первом государственном автомобильном заводе (позже — ЗИЛ). Готовит специалистов по широкому спектру технических и экономических направлений (автомобилестроение, логистика, сварочное производство, электромонтёр и др.) в рамках проекта «Профессионалитет» — с практикой на более чем 50 партнёрских предприятиях города и перспективой трудоустройства.