Умар Кремлёв начал борьбу с наркокурьерами и распространителями 26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Накануне этой даты глава IBA рассказал о планах борьбы с распространением наркотиков. 23 июня, 10:39 Кремлёв Умар Назарович. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Новое направление получил проект «Второе дыхание», который помогает людям с наркотической, алкогольной зависимостью и лудоманией.

Теперь речь идёт не только о поддержке тех, кто оказался в тяжёлой ситуации, но и о прямом противодействии тем, кто зарабатывает на чужой зависимости, — наркокурьерам и распространителям.

Видео © Пресс-служба У.Н.Кремлёва

По словам Умара Кремлёва, проблему нельзя решать только на этапе реабилитации. Пока одних людей вылечивают от зависимости, другие продолжают втягивать в неё новых.

— Только вместе мы сможем побороть эту нечисть, — заявил глава IBA.

Эта инициатива особенно актуальна накануне 26 июня — Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Зависимость давно стала проблемой не отдельных семей, а всего общества. Как отметил Умар Кремлёв, бороться с ней нужно на всех уровнях: помогать тем, кто хочет выбраться, и останавливать тех, кто разрушает чужие жизни.

Авторы Валерия Мишина