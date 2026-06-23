«Никогда не встречал»: Лоза ответил на обвинения во лжи из-за конфликта с Куртуковой

Певец Юрий Лоза в беседе с Общественной Службой Новостей опроверг информацию о том, что знаком с исполнительницей хита «Матушка-земля» Татьяной Куртуковой. Артист заверил, что никогда не встречался с ней лично и не состоял в переписке.

По его словам, он действительно предлагал свою песню «Ёлочки-сосёночки», но общался исключительно с представителями певицы. Лоза уточнил, что рассылает свои композиции сотням людей в индустрии, и к отказам давно привык — кто-то соглашается, кто-то нет.

Отвечая на обвинения в свой адрес, музыкант заметил, что те, кто его упрекает, сами лукавят. Он вновь подчеркнул, что не знает Куртукову и лично с ней не связывался.

Напомним, ранее Лоза, автор легендарного хита «Плот», попытался начать писать для нового поколения. Он сочинил композицию «Сосёночки» и предложил её исполнить певице Татьяне Куртуковой. Однако реакция коллеги на его творческий порыв оказалась довольно сдержанной.