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23 июня, 09:57

«Никогда не встречал»: Лоза ответил на обвинения во лжи из-за конфликта с Куртуковой

Юрий Лоза заявил, что не знает певицу Куртукову и никогда с ней не общался

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Михаил Терещенко

Певец Юрий Лоза в беседе с Общественной Службой Новостей опроверг информацию о том, что знаком с исполнительницей хита «Матушка-земля» Татьяной Куртуковой. Артист заверил, что никогда не встречался с ней лично и не состоял в переписке.

По его словам, он действительно предлагал свою песню «Ёлочки-сосёночки», но общался исключительно с представителями певицы. Лоза уточнил, что рассылает свои композиции сотням людей в индустрии, и к отказам давно привык — кто-то соглашается, кто-то нет.

Отвечая на обвинения в свой адрес, музыкант заметил, что те, кто его упрекает, сами лукавят. Он вновь подчеркнул, что не знает Куртукову и лично с ней не связывался.

«Просто кричалки»: Юрий Лоза жёстко прошёлся по хитам «Матушка-земля» и «Вите надо выйти»
«Просто кричалки»: Юрий Лоза жёстко прошёлся по хитам «Матушка-земля» и «Вите надо выйти»

Напомним, ранее Лоза, автор легендарного хита «Плот», попытался начать писать для нового поколения. Он сочинил композицию «Сосёночки» и предложил её исполнить певице Татьяне Куртуковой. Однако реакция коллеги на его творческий порыв оказалась довольно сдержанной.

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Дарья Нарыкова
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