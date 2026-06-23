Мужчины в 2,5 раза чаще женщин ускоряют свой мобильный интернет
Жители российских мегаполисов сформировали тренд на ускорение мобильного интернета. Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины. Именно они чаще добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам.
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Мужская аудитория в 2,5 раза чаще пользуется ускорением интернета. При этом наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35–44 года. К таким выводам пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных пользователей услуги «5G режим».
Рейтинг самых «спешащих» регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В первую десятку ценителей быстрого интернета также вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.