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23 июня, 12:24

Мать найденного в Сербии с перерезанным горлом россиянина не верит в его суицид

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Мать погибшего в Сербии 20-летнего россиянина Михаила рассказала, что родные категорически не согласны с выводом полиции Белграда о самоубийстве. Своим мнением она поделилась с SHOT.

По словам женщины, сербские стражи порядка заявили ей, что её сын покончил с собой. В качестве доказательства они сослались на разбитую стеклянную бутылку, которую якобы нашли возле тела. При этом саму мать к телу в морге не допускают, объясняя это тем, что увидеть сына «невозможно». В доступе к записям с камер наблюдения ей тоже отказали.

Семья убеждена, что Михаил не мог наложить на себя руки. Мать считает, что полицейские попросту не хотят разбираться в гибели иностранца и устанавливать причастных к ней жителей города. Россиянке сообщили, что помочь ей сейчас нечем, потому что следователь, который вёл дело, отправился в отпуск.

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Напомним, тело 20-летнего россиянина Михаила с перерезанным горлом нашли рядом с Новым кладбищем в Белграде. Мать юноши срочно прилетела в Сербию и наняла адвоката, чтобы добиться тщательного расследования. По словам родных, парень вёл здоровый образ жизни и всегда был на связи, а друзья рассказывали, что незадолго до смерти он познакомился с девушкой с розовыми волосами.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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