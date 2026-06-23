Путин учредил «Кубок защитников Отечества» для ветеранов боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового спортивного соревнования — «Кубка защитников Отечества». Турнир будет проводиться ежегодно, начиная с 2027 года. Соревнования станут многоэтапными и комплексными.

Участие смогут принять ветераны боевых действий и военной службы, в том числе занимающиеся адаптивным спортом. Правительству поручено сформировать организационный комитет, утвердить регламент турнира, обеспечить финансирование и включить соревнования в необходимые государственные планы и программы. Документом также закреплена системная подготовка к проведению кубка и его интеграция в общую спортивную повестку страны.

Ранее Life.ru рассказывал, как в прошлом году в Самаре прошёл «Кубок Защитников Отечества» по плаванию для ветеранов СВО. В соревнованиях приняли участие более 100 ветеранов из 26 регионов России и Белоруссии. Спортсмены состязались на дистанции 50 метров вольным стилем в четырёх категориях, включая участников с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.