RF-лифтинг и ботокс: Как стандарты красоты добрались даже до огра и почему это опасно для психики

Студия DreamWorks наконец показала первые кадры долгожданного мультфильма «Шрек-5», премьера которого запланирована на июнь 2027 года. И если одни зрители радуются возвращению любимых героев, то другие уже бьют тревогу из-за изменений в визуальном стиле.

Многим бросилось в глаза, что новая графика стала заметно мягче, ярче и ближе к современному диснеевскому подходу. Ирония в том, что именно над такими сказочными клише когда-то и издевался первый «Шрек». В начале 2000-х DreamWorks фактически построила весь мультфильм на пародии на идеальных принцесс, прекрасных принцев и стерильные сказочные миры. Теперь же некоторые фанаты считают, что серия постепенно начинает напоминать именно то, что раньше высмеивала.

Почему Фиона из 2026 года так взбесила поклонников «Шрека»?

Фото © Кадр из трейлера «Шрек 5», режиссёры Брэд Эблесон, Уолт Дорн, Конрад Вернон, сценаристы Майкл Маккаллерс, Кристофер Меледандри, Уильям Стейг / Kinopoisk

И удивила многих не столько новая рисовка в целом, сколько то, что произошло с самой Фионой. В первых фильмах она была необычной даже в облике огра. У неё были более крупные черты лица, заметный второй подбородок, живые мимические складки и внешность, которая не пыталась соответствовать привычным стандартам красоты. Именно это и делало её запоминающейся.

В новой версии многие зрители увидели совсем другой образ. Фионе словно сделали виртуальную пластическую операцию. Исчез второй подбородок, лицо стало более подтянутым, увеличились глаза и губы, сгладились носогубные складки. Даже форма носа кажется немного другой. В результате персонаж стал ближе к современным шаблонам привлекательности, которые мы ежедневно видим в социальных сетях, рекламе и фильтрах для селфи.

Фото © Кадр фильма «Шрек», режиссёры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, сценаристы

Тед Эллиот, Терри Россио, Джо Стиллман / Kinopoisk © Кадр из трейлера «Шрек 5», режиссёры Брэд Эблесон, Уолт Дорн, Конрад Вернон, сценаристы Майкл Маккаллерс, Кристофер Меледандри, Уильям Стейг / Kinopoisk

Теперь поклонники серии мультфильмов про «Шрека» смеются не только над «глазами в кучу» у персонажей, но и над поддавшейся стандартам красоты принцессой-огром. Ведь Фиона никогда не создавалась как очередная идеальная принцесса. Наоборот, весь её образ был построен на высмеивании сказочных клише. Фиона ломала представление о том, какой должна быть героиня. Она дралась, рыгала, спасала себя сама и в финале не превращалась в классическую красавицу. Её счастье наступало именно тогда, когда она переставала соответствовать чужим ожиданиям.

Почему огр, побывавший у косметолога, — это очень тревожный звоночек

Фото © Кадр фильма «Шрек», режиссёры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, сценаристы Тед Эллиот, Терри Россио, Джо Стиллман / Kinopoisk

Проблема подобных изменений не только в самом персонаже. Она гораздо шире. Почему? Есть несколько важных моментов. Во-первых, новый показанный образ Фионы постепенно сужает представление о том, какая внешность считается красивой. Когда даже огр начинает выглядеть как персонаж после косметологических процедур, зрителю невольно транслируют мысль: привлекательным можно быть только после постоянного улучшения себя.

Во-вторых, такие изменения особенно влияют на детей и подростков. Маленькие зрители редко анализируют увиденное рационально. Они просто запоминают закономерность: герои становятся «лучше» тогда, когда их лица становятся более гладкими, губы большими, а черты соответствуют определённому шаблону. Со временем это превращается в внутреннюю установку и комплексы, а потом и вечные попытки «исправить себя» и «подогнать под шаблон красоты общества».

В-третьих, исчезает важная репрезентация обычной внешности. Фиона была одним из немногих популярных женских персонажей, который не выглядел как модель. Она показывала, что харизма, смелость, юмор и доброта могут быть гораздо важнее идеальных пропорций лица и тела. Когда таких героев становится меньше, аудитория снова получает один и тот же сигнал: внешность важнее характера.

Фото © Кадр из трейлера «Шрек 5», режиссёры Брэд Эблесон, Уолт Дорн, Конрад Вернон, сценаристы Майкл Маккаллерс, Кристофер Меледандри, Уильям Стейг / Kinopoisk

В-четвёртых, это усиливает давление на женщин. Современная культура и без того постоянно напоминает о необходимости выглядеть моложе, стройнее и «лучше». Когда даже анимационные героини начинают проходить через своеобразную цифровую бьютификацию, эта гонка становится ещё более заметной.

И самое грустное — теряется сама идея оригинального персонажа. Фиона была уникальной именно потому, что не вписывалась в привычные стандарты. Она стала культовой не вопреки своей внешности, а во многом благодаря ей. Образ крутой пинцессы-огра показывал зрителям простую вещь: не обязательно соответствовать шаблону, чтобы быть любимой, счастливой и красивой для своего человека.

Фото © Кадр фильма «Шрек», режиссёры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, сценаристы Тед Эллиот, Терри Россио, Джо Стиллман / Kinopoisk

Именно поэтому новый образ вызывает у многих чувство странного разочарования. Будто героиня, которая двадцать лет назад учила нас не гнаться за навязанными стандартами, в итоге сама под них подстроилась. Конечно, речь идёт всего лишь о дизайне персонажа. Но символы имеют значение. Особенно когда речь идёт о героях, на которых выросло целое поколение.

Возможно, именно поэтому у многих появилось такое ощущение «предательства» внутри. Не из-за новой рисовки даже. Разочаровывает сама потеря идеи, что всё меньше киностудий боятся рисовать своих героев без оглядки на стандарты красоты, которыми завалены все соцсети современных знаменитостей. Ведь когда даже принцесса, которая всю жизнь была «не такой, как все», начинает становиться похожей на всех остальных, невольно возникает вопрос: а кто тогда останется для тех, кто тоже никогда не чувствовал себя идеальным?

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