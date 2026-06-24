С 29 июня вступят в силу новые факторы влияния на доллар. Каким станет курс рубля на следующей неделе Оглавление Какие события и как отразятся на курсе рубля с 29 июня Каким будет курс доллара на неделе с 29 июня На следующей неделе наступит несколько событий, которые отразятся на курсе рубля. Чего ждут на валютном рынке и как это повлияет на стоимость доллара? 23 июня, 21:45 Экономисты дали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Олег Елков, © Gemini Nano Banana

Какие события и как отразятся на курсе рубля с 29 июня

В самом начале следующей недели, 29 июня, завершается налоговый период. Экспортёры массово продают валютную выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом — это временно увеличивает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и работает на поддержку рубля. Однако важно не переоценивать этот фактор: прямой и мгновенной корреляции между налогами и курсом нет, рынок часто закладывает эти ожидания заранее. Такой анонс сделал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Дальше в игру вступают другие силы. Одним из главных драйверов останется динамика цен на нефть. Если котировки (например, Brent) продолжат снижаться, приток валютной выручки от экспорта сократится — и это станет весомым аргументом в пользу ослабления рубля. Важно учитывать и операции Минфина в рамках бюджетного правила. Если фактические цифры заметно отклонятся от того, что закладывал рынок, это способно вызвать более резкие колебания. Отдельно отмечу: в июле ЦБ планирует завершить часть своих операций по зеркалированию, и уже сейчас участники рынка закладывают в цены будущий рост спроса на валюту — это тоже фактор потенциального давления на рубль в конце периода, — добавил Денис Астафьев.

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 14,25% практически не повлияло на динамику валютного рынка. Этот шаг был во многом заложен в ожидания участников торгов. Инвесторы сейчас сосредоточены не столько на текущем решении регулятора, сколько на перспективах дальнейшего плавного смягчения денежно-кредитной политики в третьем квартале. Так охарактеризовала обстановку на валютном рынке генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По её словам, основное давление на рубль начинают оказывать внешнеторговые факторы. Прежде всего речь идёт о снижении стоимости российской нефти Urals в район 65 долларов за баррель. Это потенциально сокращает объём будущих экспортных поступлений. Дополнительным фактором выступают покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, которые увеличивают спрос на валюту на внутреннем рынке.

Ещё один значимый фактор — сезонный. В летний период традиционно растёт спрос на валюту со стороны граждан, планирующих зарубежные поездки. Это создаёт дополнительный фон для возможного ослабления рубля. Наконец, влияние оказывает и денежно‑кредитная политика. Рынок продолжает отслеживать любые комментарии Банка России относительно дальнейшей траектории ключевой ставки. Даже небольшие намёки на изменение монетарного курса способны повлиять на ожидания участников. На эти моменты обратил внимание основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Каким будет курс доллара на неделе с 29 июня

Гузель Проценко отметила, что говорить о существенном ослаблении рубля пока преждевременно. Поддержку национальной валюте оказывает начавшийся июньский налоговый период, в ходе которого экспортёры традиционно увеличивают продажи валютной выручки для исполнения налоговых обязательств. Вероятнее всего, именно этот фактор позволит сбалансировать рынок.

На неделе с 29 июня по 5 июля рубль, скорее всего, продолжит испытывать давление — и главная причина не только во внутренних факторах, а в общемировой динамике. Сейчас доллар растёт практически против всех валют: индекс доллара DXY на 22 июня 2026 года торгуется на уровне 100,87 — в 13‑месячном максимуме, прибавив 1,64 % за последние четыре недели. Российская валюта не может остаться в стороне. Этот глобальный тренд задаёт тон: даже при наличии локальных поддерживающих факторов рубль будет вынужден реагировать на общую картину на валютных рынках. Диапазон для доллара — примерно 72–75 рублей, для евро — 83–88 рублей, для юаня — 10,7–11 рублей. Такой прогноз сделал Денис Астафьев.

— При отсутствии сильных внешних шоков ожидается, что курс будет двигаться в диапазоне: доллар — примерно 72–76 рублей, евро — 84–89 рублей, юань — 10,7–11,1 рубля. То есть резкого взлёта или обвала не прогнозируется, но волатильность из‑за отдельных событий вполне возможна, — отметил Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева