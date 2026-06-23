Экс-лидера «Тараканов!» Спирина* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Дорогомиловский суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей бывшему фронтмену панк-группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину*, который признан иностранным агентом. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Дорогомиловский районный суд признал Спирина Д. А.* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иноагентах)», — сообщили представители суда.

Официальный статус Спирина* изменился в разгар лета 2024 года — его фамилия появилась в перечне иноагентов. Как позже разъяснили в профильном ведомстве, поводом для внесения послужил комплекс нарушений: публичное несогласие с действиями армии, неоднократное обнародование данных, трактуемых как недостоверные, а также непосредственное участие в политических активностях, что в совокупности попало под критерии закона.

Напомним, ранее Следственный комитет инициировал дело против Дмитрия Спирина*. Суть претензий сводится к нарушению регламента работы с документами: фигурант не направил обязательные отчётные формы в установленные законом сроки летом и осенью 2025 года. В связи с этим правоприменители рассматривают возможность заочного ареста через объявление в федеральный розыск.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.