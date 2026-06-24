«Фехтованию учили бесплатно. А где вы видели бесплатный хоккей?» Яна Егорян — о спорте, самооценке и материнстве

Будущая двукратная олимпийская чемпионка не росла в спортивной династии и не планировала с детства выходить на фехтовальную дорожку. Этот вид спорта появился в её жизни почти случайно, а тренировочный зал стал отдельным миром, где она чувствовала себя свободной.

В эксклюзивном интервью LIFE Яна Егорян рассказала о жизни в коммуналке, строгом армянском воспитании, материнстве, спортивной злости и турнире, который начинался как школьное соревнование, а теперь собирает сотни детей.

«А где вы видели бесплатный хоккей?»

LIFE: Вы часто говорите: «Не я выбрала фехтование, а оно выбрало меня». Если бы в школьном объявлении о наборе в секцию было написано не «фехтование», а, допустим, «хоккей», вы бы сейчас были хоккеисткой? Или в этом выборе есть какая-то мистика?

Яна Егорян: Думаю, нет! Фехтование меня привлекло тем, что занятия проходили бесплатно! А где вы видели бесплатный хоккей?

Справка LIFE

По официальной спортивной статистике, в 2024 году фехтованием в России систематически занимались почти 86 тысяч человек. В 2015-м таких спортсменов насчитывалось около 27 тысяч. При этом этот вид спорта всё ещё остаётся сравнительно небольшим направлением: на него приходится около 0,11% россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. В соревновательной базе Федерации фехтования России зарегистрировано около 6,5 тысячи человек — от детей младших возрастов до взрослых спортсменов. Эта цифра меньше общей статистики, поскольку база учитывает прежде всего участников официальной спортивной системы.

Детская мечта о собственной комнате

LIFE: Вы рассказывали, что в детстве жили в коммуналке. Какая у вас была самая большая «коммунальная» мечта — то, чего вы были лишены или не могли себе позволить? Удалось ли её осуществить?

Яна Егорян: Я мечтала о своей комнате в детстве. Сейчас моя мечта — большой одноэтажный дом с небольшой территорией. Но реальность такова, что моему сыну уже пять лет, а я ввиду разных обстоятельств не могу даже закончить ремонт в квартире, где есть детская, о которой я сама когда-то мечтала. Но всё впереди, и всё реально!

«Я всегда чувствовала себя в зале королевой»

LIFE: В вашей армянской семье были строгие правила: хвост, закрытая одежда, никакой косметики. По вашим рассказам, мама говорила: «Ты армянка, помни об этом». Когда вы пришли на первую тренировку, в чём почувствовали этот «глоток свободы»?

Яна Егорян: Да, я росла в строгой семье, и, может быть, тогда мне это не нравилось, но сейчас я понимаю свою маму. Тренировки для меня были отдельным миром, в котором были другие правила игры! Я всегда чувствовала себя в зале королевой!

Как устроены детские секции по фехтованию

Бесплатные отделения фехтования работают при государственных спортивных школах и школах олимпийского резерва. Детей обычно начинают принимать примерно с восьми лет, а экипировку новичкам в некоторых учреждениях выдают на время занятий. Однако доступность секций сильно зависит от региона. В крупных городах ребёнок может выбрать между несколькими школами, а в небольших населённых пунктах часто нет ни специализированного зала, ни тренера. Даже в действующих отделениях количество бесплатных мест бывает ограничено.

Семейные традиции, которые останутся в семье

LIFE: Есть ли у вас фирменный армянский рецепт, который вы привезли из детства в Армении и теперь готовите для сына Лукаса? Или традиция, которую вы точно хотите сохранить в своей семье?

Яна Егорян: В нашей семье есть традиции, но они не связаны с едой! И мне хотелось бы это семейное таинство оставить при себе.

Поддержит ли чемпионка спортивный выбор сына

LIFE: Если бы ваш сын Лукас в 16 лет сказал, что хочет стать профессиональным фехтовальщиком, вы бы его поддержали или попытались отговорить, зная, что это за жизнь — постоянные перелёты, травмы и психологическое давление?

Яна Егорян: Лукас уже увлечён гимнастикой, балетом, творчеством и шахматами. Думаю, он не захочет идти по стопам матери, но это мы узнаем позже.

Я приму любой выбор сына и сделаю всё возможное, что зависит от меня, а дальше это его жизнь, его судьба. Главная задача у нас с папой — поддерживать и любить нашего пупса и сделать его счастливым!

Как материнство изменило характер спортсменки

LIFE: Вы говорили, что беременность сыграла с вами «злую шутку»: вы стали добрее и спокойнее, и это помогло побеждать. Почему для многих потеря злости и дерзости в спорте означает утрату преимущества, а у вас всё сложилось наоборот? В чём вам помогают спокойствие и холодный рассудок?

Яна Егорян: Да, я стала спокойнее, а доброй я всегда была! Сейчас уже прошло пять лет с тех пор, как я родила, и могу сказать, что спортивная злость вернулась. Но разница в возрасте и понимании происходящего уже никогда не вернёт меня в то состояние, когда мне было 20–25 лет.

Я бы сказала, что стала менее импульсивной, и это помогает. Холодный рассудок часто спасает меня сейчас как в спорте, так и в жизни!

Женщины в фехтовании

Женщины впервые вышли на олимпийскую фехтовальную дорожку в 1924 году, но тогда им была доступна только рапира. Женская шпага вошла в программу Игр в 1996 году, а соревнования саблисток появились лишь в 2004-м. Сегодня мужчины и женщины представлены в олимпийской программе на равных: спортсмены соревнуются на рапирах, шпагах и саблях в личных и командных турнирах. Яна Егорян завоевала две золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро — в личном и командном турнирах саблисток.

«Этот турнир не лучший в России, а лучший в мире»

LIFE: Ваш детский всероссийский турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян за два года вырос с 260 до 426 участников. В нём участвуют спортсмены из 18 регионов России и Белоруссии. Что делает этот турнир главным для вас лично?

Яна Егорян: Турнир существует в статусе всероссийского соревнования действительно только два года, но он рос с 2020 года — с обычного школьного турнира.

Этот турнир не лучший в России, а лучший в мире! И эти слова не для красного словца! Это факт, которым восхищаются не только наши тренеры по всей стране, но и наши заграничные друзья! Для меня важно не просто проводить соревнования, а дарить детям радость. Они ещё успеют вырасти, а детство очень короткое. Поэтому наш турнир — это не только борьба за медали, но и большой праздник.

Особенно приятно, что дети хотят возвращаться. Когда они переходят в другую возрастную категорию, то пишут мне и просят организовать новые турниры, чтобы снова принять участие. Значит, любовь к этим соревнованиям действительно возникает с первого взгляда.

Всё это стало возможным благодаря моим друзьям и людям, которые поддержали идею. Например, первый турнир во всероссийском статусе был почти полностью организован Движением «Здоровое Отечество». Тогда вся страна увидела, какими могут быть детские соревнования, если есть настоящее желание развивать спорт.

Каждый год мы поднимаем планку и сталкиваемся с новыми трудностями, но в итоге я всегда остаюсь довольна результатом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто помогает мне и поддерживает турнир. Главное — наши дети и их будущее.

Турнир Яны Егорян в цифрах

Соревнование развивается с 2020 года и начиналось как школьный турнир. После получения всероссийского статуса число участников выросло с 260 до 426 человек. На дорожки выходят юные спортсмены из 18 российских регионов и Белоруссии. Егорян лично участвует в подготовке соревнования и контролирует его организацию.