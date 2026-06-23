Невеста и её родители покончили с собой за день до свадьбы

В Индии невесту и её родителей нашли мёртвыми за день до свадьбы .Об этом сообщает издание ABP Live.

21-летняя Ракшита должна была выйти замуж 23 июня. За сутки до церемонии девушку, её 50-летнего отца Шиванну и 45-летнюю мать Нагаратну обнаружили мёртвыми в собственном доме. Рядом с телами лежала предсмертная записка.