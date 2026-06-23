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23 июня, 20:59

Невеста и её родители покончили с собой за день до свадьбы

ABP: В Индии невеста и её родители свели счёты с жизнью за день до свадьбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarinaP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarinaP

В Индии невесту и её родителей нашли мёртвыми за день до свадьбы .Об этом сообщает издание ABP Live.

21-летняя Ракшита должна была выйти замуж 23 июня. За сутки до церемонии девушку, её 50-летнего отца Шиванну и 45-летнюю мать Нагаратну обнаружили мёртвыми в собственном доме. Рядом с телами лежала предсмертная записка.

Следствие рассматривает версию доведения до самоубийства. В поле зрения полиции попал местный житель, который хотел жениться на Ракшите и пытался расстроить готовящийся брак. По данным следствия, он преследовал семью, распространял фейковые фотографии девушки интимного характера и грязные слухи. Правоохранители изучают цифровые улики. Местные жители провели митинг с требованием наказать виновных.

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Антон Голыбин
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