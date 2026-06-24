85-летний дед с сигарой во рту устроил уличные гонки на скорости 180 км/ч

В американском штате Флорида полиция арестовала 85-летнего Уильямса Босворта, устроившего опасные ночные гонки в черте города Лисберг. Как сообщает New York Post, пенсионер на спорткаре Nissan 350Z с сигарой в зубах соревновался с 57-летним Филипом Синьорино на Chevrolet Corvette. Скорость автомобиля Босворта достигала почти 180 километров в час, а его соперник разогнался до 200 километров в час, при том что разрешённый скоростной режим на этом участке дороги составлял всего 70 километров в час.

На вопрос патрульного о столь опасной скорости в черте города Босворт попытался оправдаться: он заявил, что хотел оторваться от преследовавшего его Chevrolet Corvette, который якобы намеревался его подрезать. Однако сотрудник полиции не принял эти объяснения. «Послушайте, мистер Босворт, я не вчера родился. Я знаю, как выглядят уличные гонки. Вы, ребята, именно их тут и устроили», — ответил он.

Пенсионер не признал вину, но был арестован. Синьорино патрульные задержали немногим позже. По законам штата Флорида, превышение скорости на 80 километров в час и движение со скоростью свыше 160 километров в час квалифицируются не как административное нарушение, а как уголовное преступление. Нарушителям грозит крупный штраф, лишение водительских прав или даже тюремное заключение.