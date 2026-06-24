Сердце в банке, кости в чемодане: Каннибала-потрошителя могил поймали прямо в логове с «трофеями»

В столице Венгрии Будапеште полицейские задержали 30-летнего мужчину, работавшего санитаром. По версия следствия, он проникал на заброшенные кладбища, раскапывал могилы и уносил останки домой, где использовал их для приготовления пищи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

При обыске в доме задержанного следователи обнаружили шокирующие находки: несколько черепов, берцовую кость, кисть руки, а также реконструкцию человеческого лица, созданную из кожи. Часть костных фрагментов хранилась в чемодане. В отдельной банке находилось сердце — сейчас полиция устанавливает его происхождение.

Мужчина полностью признался в содеянном. Он пояснил, что систематически собирал части тел, подвергал их кулинарной обработке и употреблял в пищу.