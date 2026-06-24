Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 06:26

В Новосибирске неизвестные в масках устроили перестрелку на улице

В Новосибирске произошла стрельба между двумя группами людей в одном из районов города. Перестрелка попала на видео и стала предметом проверки правоохранителей, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

Перестрелка в Новосибирске. Видео © Telegram / АСТ-54 Black

По предварительным данным, столкновение случилось на улице Комсомольская в Кировском районе. После перестрелки участники начали покидать место происшествия. Часть из них уехала на Subaru Legacy белого цвета без номеров. Кроме того, они были в масках, сообщают в соцсетях.

«Данная информация зарегистрирована в отделе полиции. Сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в МВД.

12-летнего мальчика на питбайке обстреляли в Красном Яре: Бастрыкин требует доклад
12-летнего мальчика на питбайке обстреляли в Красном Яре: Бастрыкин требует доклад

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / АСТ-54 Black

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar