В США впервые испытали лазерное оружие в присутствии высших лиц

Министр войны США Пит Хегсет впервые в истории лично наблюдал за испытаниями лазерного и микроволнового вооружения в штате Нью-Мексико. О визите на полигон сообщили порталы Axios и Laser Wars.

Мероприятие прошло во вторник на ракетном полигоне сухопутных войск Уайт-Сэндс. Вместе с Хегсетом туда прибыл технический директор Пентагона Эмиль Майкл.

Военному руководству продемонстрировали несколько многоцелевых лазерных установок для борьбы с беспилотниками. Среди них — 20-киловаттная AMP-HEL, система DE-MSHORAD мощностью 50 кВт и 300-киловаттный комплекс IFPC-HEL.

Отдельно показали мобильную установку направленной энергии LOCUST мощностью 20 кВт от компании AeroVironment. Ранее это изделие уже сбивало несколько дронов с палубы авианосца «Джордж Буш».

Кроме лазеров, гостям представили микроволновые средства противодействия роям беспилотных аппаратов. Среди них — система IFPC-HPM от фирмы Epirus и неназванная разработка концерна Raytheon, которой, как утверждает Laser Wars, могла быть Coyote Block 3 Non-Kinetic.

Подобное вооружение рассматривают как сравнительно недорогой инструмент для нейтрализации дронов. Пока эти средства не получили широкого распространения, но проект бюджета на 2027 финансовый год закладывает на исследования и разработки в данной сфере свыше двух миллиардов долларов.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял о желании оснастить новые линкоры ядерными и неядерными ракетами, электромагнитными пушками, а также лазерным оружием.