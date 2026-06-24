Похититель и убийца 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину

Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге Пётр Жилкин признал вину и сотрудничает со следствием — он указал место, где спрятал тело ребёнка, и впоследствии дал признательные показания. Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

«Жилкин вину признаёт, сотрудничает со следствием. После задержания он указал место, где спрятал тело ребёнка, и в дальнейшем давал признательные показания», — рассказал он РИА «Новости».

На первом этапе расследования обвиняемый давал противоречивые версии произошедшего. Сначала он утверждал, что ребёнок погиб от удара по голове, однако экспертиза установила смерть от удушья. После этого, по данным СК, обвиняемый признался, что задушил мальчика.