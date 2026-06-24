ДР Конго добивается возвращения останков из бельгийского музея

Демократическая Республика Конго потребовала от Бельгии вернуть человеческие останки, вывезенные во времена колониального правления. Об этом сообщает RFI.

С соответствующим обращением премьер-министр ДРК Джудит Суминва Тулука выступила к своему бельгийскому коллеге Барту Де Веверу.

Речь идёт о черепах, которые находятся в Музее естественных наук в Брюсселе. По словам главы конголезского правительства, останки принадлежат умершим людям и не должны рассматриваться как часть музейной коллекции.

«Они должны с достоинством покоиться в своей родной земле», — подчеркнула Тулука.

ДР Конго уже восемь лет добивается возвращения культурных ценностей и других объектов исторического наследия, вывезенных или захваченных в период бельгийского колониального владычества.

Бельгия тем временем готовит законопроект, который позволит возвращать человеческие останки в бывшие колонии. Работа над документом началась после обращения правнука одного из конголезских вождей, потребовавшего вернуть череп своего прадеда.