«Не могу с вами согласиться»: Силуанов ответил на сообщения о скачке цен на бензин

Резкого скачка цен на топливо в России сейчас нет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева.

Корреспондент поинтересовался, придётся ли властям закладывать в бюджет дополнительные расходы из-за ситуации на рынке горючего.

«Я не могу с вами согласиться, что скачок цен есть. На ряде заправок независимых — да, там отмечается рост», — сказал глава Минфина.

Силуанов не увидел резкого скачка цен на топливо в России. Видео © Telegram/ Юнашев_LIVE

При этом, по словам Силуанова, на АЗС крупных системообразующих компаний ситуация остаётся более стабильной.

«На заправках наших системообразующих предприятий если цены и выросли, то незначительно», — подчеркнул министр.

Ажиотажный спрос на бензин возник на фоне сообщений о перебоях с поставками и временных ограничениях на АЗС в ряде регионов. Водители начали заправлять полные баки и делать запасы в канистрах, из-за чего на отдельных станциях появились очереди, а власти и сети ввели лимиты на отпуск топлива. Ситуацию усилили сезонный рост потребления в период отпусков и сокращение предложения на бирже: с 1 по 19 июня объём продаж бензина оказался на 22,3% ниже, чем годом ранее. При этом власти подчёркивают, что ограничения носят локальный характер и вводятся в том числе для борьбы с паническими закупками и возможными спекуляциями.