Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф ЧМ после очного матча

Сборные Швейцарии и Канады обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу по итогам матча третьего тура группового этапа. В очной встрече в Ванкувере швейцарцы победили со счётом 2:1.

Голы у победителей забили Рубен Варгас на 46-й минуте и Жоан Манзамби на 57-й. У канадцев отличился Промис Дэвид на 76-й минуте.

Швейцария завершила групповой этап на первом месте, набрав 7 очков. Канада стала второй с 4 очками и также прошла дальше. Для канадской сборной это первый выход в плей-офф чемпионата мира в истории.

В другой игре группы В Босния и Герцеговина обыграла Катар со счётом 3:1. Команда набрала 4 очка и сохраняет шансы на продолжение борьбы как одна из лучших сборных, занявших третьи места. Катарцы выступление на турнире завершили.

Ранее сборная Колумбии с минимальным счётом одолела ДР Конго и гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира. Матч состоялся на стадионе Estadio Akron в Сапопане. Единственный гол был забит на 76-й минуте встречи. Автором победного мяча стал Даниэль Муньос.