Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе

Сборная Бразилии уверенно завершила групповой этап чемпионата мира по футболу, одержав крупную победу над командой Шотландии. Матч группы С, прошедший в Майами, закончился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды.

Главным героем встречи стал Винисиус Жуниор, оформивший дубль. Ещё один мяч в ворота шотландцев отправил Матеус Кунья.

Отдельным событием стало возвращение Неймара в национальную команду. Форвард появился на поле на 76-й минуте и провел свой первый матч за сборную Бразилии с 2023 года.

По итогам группового этапа бразильцы набрали семь очков и заняли первое место в квартете. Столько же баллов оказалось у сборной Марокко, которая вышла в плей-офф, обыграв Гаити.