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ЧМ по футболу

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25 июня, 00:18

Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vinijr

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vinijr

Сборная Бразилии уверенно завершила групповой этап чемпионата мира по футболу, одержав крупную победу над командой Шотландии. Матч группы С, прошедший в Майами, закончился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды.

Главным героем встречи стал Винисиус Жуниор, оформивший дубль. Ещё один мяч в ворота шотландцев отправил Матеус Кунья.

Отдельным событием стало возвращение Неймара в национальную команду. Форвард появился на поле на 76-й минуте и провел свой первый матч за сборную Бразилии с 2023 года.

Неймар впервые за 980 дней сыграл за сборную Бразилии на ЧМ
Неймар впервые за 980 дней сыграл за сборную Бразилии на ЧМ

По итогам группового этапа бразильцы набрали семь очков и заняли первое место в квартете. Столько же баллов оказалось у сборной Марокко, которая вышла в плей-офф, обыграв Гаити.

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Артём Гапоненко
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