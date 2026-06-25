Минобороны сообщило о перехвате 269 украинских беспилотников над Россией за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 269 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки фиксировались сразу в нескольких регионах страны.

По данным Минобороны РФ, воздушные цели были ликвидированы в период с 20:00 24 июня до 07:00 25 июня. Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калужская, Курская, Орловская, Саратовская, Смоленская, Ростовская и Тульская области, а также Краснодарский край, Московский регион и Республика Крым.

Кроме того, беспилотники были обнаружены и уничтожены над Чёрным морем.

Ранее Life.ru писал, что ночью 25 июня от падения обломков БПЛА произошло возгорание на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. По данным оперативного штаба региона, никто не пострадал.