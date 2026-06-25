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25 июня, 04:44

Минобороны сообщило о перехвате 269 украинских беспилотников над Россией за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 269 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки фиксировались сразу в нескольких регионах страны.

По данным Минобороны РФ, воздушные цели были ликвидированы в период с 20:00 24 июня до 07:00 25 июня. Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калужская, Курская, Орловская, Саратовская, Смоленская, Ростовская и Тульская области, а также Краснодарский край, Московский регион и Республика Крым.

Кроме того, беспилотники были обнаружены и уничтожены над Чёрным морем.

Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника
Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника

Ранее Life.ru писал, что ночью 25 июня от падения обломков БПЛА произошло возгорание на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. По данным оперативного штаба региона, никто не пострадал.

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Артём Гапоненко
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