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25 июня, 08:43

VK прокомментировала удаление своих приложений из App Store

Apple без предупреждений удалила приложения VK из App Store

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Apple удалила приложения VK из App Store. Новые пользователи больше не могут скачать их на устройства компании, а владельцам уже установленных программ недоступны обновления.

В VK заявили, что решение было принято без предупреждения. Компания также подчеркнула, что не находится под санкциями и не включена в соответствующие списки.

По оценке российской стороны, действия Apple затронут десятки миллионов пользователей социальных сетей, мессенджеров, видеосервисов, электронной почты и образовательных платформ.

Отдельной проблемой может стать работа push-уведомлений. В VK предупредили, что владельцы устройств Apple рискуют перестать получать сообщения о новых письмах и других важных событиях.

Ранее установленные приложения продолжат работать. Однако скачать их заново или получить свежие версии через App Store пока нельзя.

Для пользователей Android сервисы VK остаются доступны в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store и Xiaomi Store. Компания заявила, что предпринимает необходимые меры для восстановления полноценного доступа к своим продуктам.

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Марина Фещенко
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