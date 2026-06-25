VK прокомментировала удаление своих приложений из App Store

Apple удалила приложения VK из App Store. Новые пользователи больше не могут скачать их на устройства компании, а владельцам уже установленных программ недоступны обновления.

В VK заявили, что решение было принято без предупреждения. Компания также подчеркнула, что не находится под санкциями и не включена в соответствующие списки.

По оценке российской стороны, действия Apple затронут десятки миллионов пользователей социальных сетей, мессенджеров, видеосервисов, электронной почты и образовательных платформ.

Отдельной проблемой может стать работа push-уведомлений. В VK предупредили, что владельцы устройств Apple рискуют перестать получать сообщения о новых письмах и других важных событиях.

Ранее установленные приложения продолжат работать. Однако скачать их заново или получить свежие версии через App Store пока нельзя.

Для пользователей Android сервисы VK остаются доступны в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store и Xiaomi Store. Компания заявила, что предпринимает необходимые меры для восстановления полноценного доступа к своим продуктам.