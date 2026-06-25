Немецких тиктокеров «филяй-филяй» Мишу и Ваню задержали в Ташкенте

Блогеров Мишу и Ваню, известных как Майк и Яник или «филяй-филяй», задержала полиция Ташкента перед встречей с поклонниками. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На мероприятие пришло большое количество людей. Пока правоохранители беседовали с блогерами, поклонникам пришлось некоторое время ждать начала автограф-сессии.

По данным канала, причиной внимания полиции стало массовое скопление людей. Как утверждается, в Узбекистане действуют дополнительные меры безопасности на фоне чемпионата мира по футболу 2026 года.

Официальных комментариев местных властей о произошедшем пока не приводится. При этом продолжительного задержания не последовало.

Вскоре Мишу и Ваню отпустили, после чего они всё же встретились с фанатами и провели автограф-сессию.

Блогеры подтвердили произошедшее в комментариях в соцсети и отнеслись к ситуации с юмором. «Здесь очень трудно снимать видео», — написал Майк.

Сейчас «филяйцы» продолжают тур по странам СНГ. В его программу вошли Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан.