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Регион
25 июня, 11:32

Немецких тиктокеров «филяй-филяй» Мишу и Ваню задержали в Ташкенте

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ t.x.prince

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ t.x.prince

Блогеров Мишу и Ваню, известных как Майк и Яник или «филяй-филяй», задержала полиция Ташкента перед встречей с поклонниками. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На мероприятие пришло большое количество людей. Пока правоохранители беседовали с блогерами, поклонникам пришлось некоторое время ждать начала автограф-сессии.

По данным канала, причиной внимания полиции стало массовое скопление людей. Как утверждается, в Узбекистане действуют дополнительные меры безопасности на фоне чемпионата мира по футболу 2026 года.

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Официальных комментариев местных властей о произошедшем пока не приводится. При этом продолжительного задержания не последовало.

Вскоре Мишу и Ваню отпустили, после чего они всё же встретились с фанатами и провели автограф-сессию.

Блогеры подтвердили произошедшее в комментариях в соцсети и отнеслись к ситуации с юмором. «Здесь очень трудно снимать видео», — написал Майк.

Сейчас «филяйцы» продолжают тур по странам СНГ. В его программу вошли Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан.

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Марина Фещенко
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