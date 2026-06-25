Немецких тиктокеров «филяй-филяй» Мишу и Ваню задержали в Ташкенте
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Блогеров Мишу и Ваню, известных как Майк и Яник или «филяй-филяй», задержала полиция Ташкента перед встречей с поклонниками. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
На мероприятие пришло большое количество людей. Пока правоохранители беседовали с блогерами, поклонникам пришлось некоторое время ждать начала автограф-сессии.
По данным канала, причиной внимания полиции стало массовое скопление людей. Как утверждается, в Узбекистане действуют дополнительные меры безопасности на фоне чемпионата мира по футболу 2026 года.
Официальных комментариев местных властей о произошедшем пока не приводится. При этом продолжительного задержания не последовало.
Вскоре Мишу и Ваню отпустили, после чего они всё же встретились с фанатами и провели автограф-сессию.
Блогеры подтвердили произошедшее в комментариях в соцсети и отнеслись к ситуации с юмором. «Здесь очень трудно снимать видео», — написал Майк.
Сейчас «филяйцы» продолжают тур по странам СНГ. В его программу вошли Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан.
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