Аскетичность, аутентичность, ретро и хит зумеров: Стилист Сухарев и Life.ru выбрали ТОП стильных сборных ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу давно перестал быть чисто спортивным мероприятием — в какой-то степени он стал модным показом. Чего стоят формы сборных — кто-то для их создания нанимал именитых кутюрье, кто-то продумывал каждую деталь, чтобы представить символы своей страны. Life.ru решил оценить моду ЧМ-2026 с профессиональной точки зрения и попросил стилиста Алексея Сухарева выбрать топ самых стильных сборных нынешнего мундиаля.

По его словам, спортивная форма сегодня живёт в одном поле с высокой модой: на неё влияют макротренды, уличный стиль и даже цифровая культура — от розовых бутс до ретро-референсов и дизайнерских коллабораций. Он напомнил, что спортивная мода также оказывает влияние на мировую — стоит вспомнить моду на платья с кроссовками в середине 2010-х и комфортный стиль времён пандемии.

Итак, главный критерий стильности у Сухарева — смысл, минимализм и попадание в глобальные тренды (винтаж, идентичность, чистые цвета и носибельность вне поля). Кто же оказался в топе?

Сборная Германии: Тренд на 90-е

Форму сборной Германии создал Adidas (она станет последней после 72 лет сотрудничества, так как команда переходит на Nike с 2027 года). Домашний комплект — блый с трехцветным рисунком в виде немецкого флага, это прямая отсылка к чемпионским формам 1990 и 2014 годов. Гостевой комплект темно-синий с геометрическим узором по всей ткани. Это тоже отсылка к ретроформе (1954 года).

Сборная Германии на ЧМ-20206. Фото © ТАСС / dpa / Christian Charisius

Форма, которую я нахожу удачной, — у сборной Германии. Потому что здесь мы видим очевидный тренд на винтаж, поскольку они воссоздали форму 90-х годов. Всё, что ретро, сегодня имеет определённый успех. И мне кажется, что такой подход к созданию формы весьма-весьма актуален. Алексей Сухарев Стилист

Сборная Кюрасао: Ставка на носибельность

Создатель формы сборной Кюрасао — Adidas совместно с FFK (Federashon Futbòl Kòrsou) и нидерландским магазином Voetbalshop.nl. Домашний комплект — ярко-синий с волнистым паттерном на рукавах, символизирующим Карибское море, с желтыми акцентами из цветов флага островного государства. Гостевой — пастельно-жёлтый с полосами оранжевого, розового, бирюзового и синего цветов. Это отсылка к разноцветным фасадам домов исторических районов Виллемстада.

Сборная Кюрасао на ЧМ-2026. Фото © ТАСС / ZUMA / Nick Tre. Smith

По словам стилиста, выбранное сочетание пастельных цветов (жёлтый, розовый, бирюзовый) выглядит свежо, стильно носибельно и как минимум необычно.

Фото © ТАСС / Alex Todd/SportPix/Sipa USA

Это очень носибельно. И, насколько я знаю, она всерьёз завирусилась. Уверен, что какие-то производные этой формы так или иначе будут потом носиться и в повседневной жизни не только фанатами, но и просто людьми, которые любят удобную спортивную одежду. Движок здесь в цветовом решении. Потому что представить себе какие-то пастельные оттенки в футбольной форме лет 20 назад было сложно, согласитесь. Алексей Сухарев Стилист

Розовые бутсы «захватили» всех

Сухарев отмечает, что розового цвета в целом стало очень много в спорте. Например, главный тренд этого ЧМ — розовые бутсы. Их носят практически все. Это прорыв, считает стилист, потому что розовый цвет зачастую остаётся табуированным для мужчин, так как считается якобы женским цветом (а голубой — мужским). Хотя, вообще-то, в начале XX века всё было ровно наоборот.





Безусловно, были персонажи вроде Неймара, которые могли себе позволить этот самый розовый, не боясь осуждения. Но есть наблюдение и мнение, что розовые бутсы очень контрастно смотрятся на зелёной траве. Дело в том, что футбол сейчас смотрят не только на больших экранах, но и на экранах смартфонов, и для того, чтобы было удобнее наблюдать за игрой, и появились розовые бутсы. Причём в самых разных оттенках. И мне кажется, что это такое снятие стигматизации с розового цвета. Алексей Сухарев Стилист

Сборные США и Новой Зеландии: Минимализм

Сборная США на ЧМ-2026. Фото © ТАСС / Sandra Agbotse / Sipa USA

Кстати, розовые бутсы прекрасно сочетаются с формой сборной США — её наш собеседник находит одной из самых удачных.

Форму сборной США разработал Nike совместно с U.S. Soccer. Ожидаемо коллекция получила название Stars & Stripes (так называют флаг Штатов). В домашнем комплекте — футболки с красно-белыми полосами, имитирующие развевающийся флаг, и тёмно-синим воротником, отсылающим к форме 1994 года. Гостевой вариант — обсидиановый чёрный с лёгким узором из звёзд, который видно только под стадионным светом. Внутри воротника каждой футболки — скрытая нашивка Inner Pride («Внутренняя гордость»).

Во-первых, форма шорт выглядит довольно свежо — они удлинённые, выглядят вполне жизнеспособно и довольно аскетично. Это отличное решение по цветам, которое в целом полностью отражает символику флага, но в то же время не выглядит чрезмерно забрендированным. Выглядит действительно лаконично и здорово, на мой взгляд. Алексей Сухарев Стилист

Ещё один удачный пример в минимализме — это форма Новой Зеландии. Просто чёрный и белый, которые всегда являются классикой, это вечное сочетание, которое из моды не выйдет никогда. Эта форма также выглядит как хороший пример спортивного минимализма, говорит Сухарев.

Форму для сборной Новой Зеландии создала компания Puma. В основе дизайна — образ ветра (Hau на языке маори): серо-белый рисунок с завитушками символизирует четыре ветра, которые, по народным преданиям, собирают людей вместе. Также на обоих комплектах — и домашнем, и гостевом — изображён серебристый папоротник, символизирующий природу страны.

Фото © ТАСС / IMAGO / Andrew Cornaga / www.photosport.nz

Сборная Японии: Рука мастера

Фото © ТАСС / ЕРА / Miguel Sierra

Над формой для сборной Японии работал признанный мастер — кутюрье Ёдзи Ямамото, он даже представил её на Парижской неделе моды. А воплотил её Adidas. Вся коллекция объединена концепцией Horizon — горизонт как символ амбиций команды. Домашний комплект — глубокий Japan Blue со светло-голубыми линиями на груди, имитирующими линию горизонта. Гостевой комплект — белый с 12 цветными вертикальными полосами разной ширины — каждая из них символизирует 11 игроков основного состава, а центральная красная полоса — солнце на японском флаге.

Идея привлечь какого-то знакового дизайнера (помимо спортивных брендов) к созданию формы — очень классная. Действительно виден почерк Ёдзи Ямамото. В японской форме, кстати говоря, мы видим ещё один важный глобальный тренд, который витает в воздухе лет, наверное, 10. Это поиск идентичности и смыслы, заложенные в форму. Алексей Сухарев Стилист

Сборная Марокко: Поиск корней

Фото © ТАСС / Kindell Buchanan / Sipa USA

Главные фишки сборной Марокко — национальные орнаменты на воротнике и манжетах. Форму — «Атласских львов» — создала Puma совместно с Королевской марокканской федерацией футбола (FRMF). Футболки изготовлены из переработанных материалов. Домашний комплект — классический красный с орнаментами, гостевой — песочно-белый с камуфляжным рисунком.

Это поиск собственных корней, рассказ о собственной идентичности через одежду. И в моде, и на подиумах прослеживается такая история: дизайнер обращает взор к истории и воплощает какие-то смыслы в одежде. Алексей Сухарев Стилист

Кто же самый стильный? Версия Алексея Сухарева

Сухарев отметил, что национальная символика — помимо стандартных цветов флагов — присутствует практически в каждой форме. И один из лучших примеров — у Южной Кореи.

Форма сборной Южной Кореи вышла под названием «Воины Тхэгыка» (такое прозвище у национальной сборной). Её создатель — Nike. Главный образ формы — «засада белого тигра», это один из главных символов корейской культуры, олицетворяющего хитрость, точность и силу. Домашний комплект — красный с рисунком в виде горных пейзажей Кореи и полосатой шкуры тигра. Гостевой — цвета «космический пурпур» с крупным цветочным паттерном, изображающим гибискус сирийский — национальный цветок Южной Кореи.

Фото © ТАСС / АР /Dolores Ochoa

Корейскую форму я тоже отношу к одной из самых стильных. Потому что мне кажется, что она станет хитом среди зумеров. Во-первых, по своему цветовому решению и комплектации (как верх сочетается с низом), по пропорциям, по формам. Мне кажется, это то, что любит поколение Z. И мне кажется, что это вполне правильный таргет у Южной Кореи. Алексей Сухарев Стилист