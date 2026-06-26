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26 июня, 09:18

Народный артист России Евгений Стеблов попал в больницу

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист России Евгений Стеблов был экстренно госпитализирован с подозрением на опасное осложнение паховой грыжи, пишет Telegram-канала Mash.

Ночью 80-летний актер почувствовал резкую боль, она быстро усиливалась, поэтому пришлось вызвать скорую помощь. В больнице медики заподозрили ущемление паховой грыжи — осложнение, которое может привести к нарушению кровоснабжения тканей и требует экстренного вмешательства.

Однако после обследования опасения не подтвердились. Врачи диагностировали правостороннюю паховую грыжу, а осложнение удалось устранить без операции.

После наблюдения артиста отпустили домой. Сейчас Евгений Стеблов чувствует себя хорошо.

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Евгений Юрьевич Стеблов известен по таким лентам, как «Я шагаю по Москве», «До свидания, мальчики», «Раба любви», «По семейным обстоятельствам», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Русь изначальная», «Сибирский цирюльник», «День выборов» и многим другим.

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Александра Вишнякова
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