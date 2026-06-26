Народный артист России Евгений Стеблов попал в больницу

Народный артист России Евгений Стеблов был экстренно госпитализирован с подозрением на опасное осложнение паховой грыжи, пишет Telegram-канала Mash.

Ночью 80-летний актер почувствовал резкую боль, она быстро усиливалась, поэтому пришлось вызвать скорую помощь. В больнице медики заподозрили ущемление паховой грыжи — осложнение, которое может привести к нарушению кровоснабжения тканей и требует экстренного вмешательства.

Однако после обследования опасения не подтвердились. Врачи диагностировали правостороннюю паховую грыжу, а осложнение удалось устранить без операции.

После наблюдения артиста отпустили домой. Сейчас Евгений Стеблов чувствует себя хорошо.

Евгений Юрьевич Стеблов известен по таким лентам, как «Я шагаю по Москве», «До свидания, мальчики», «Раба любви», «По семейным обстоятельствам», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Русь изначальная», «Сибирский цирюльник», «День выборов» и многим другим.