Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 10:27

ФАС выдала предупреждение «АК БАРС» Банку за введение клиентов в заблуждение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение «АК БАРС» Банку за введение клиентов в заблуждение. Организация размещала на сайте, в личном кабинете и мобильном приложении информацию о возможности получить вознаграждение от инвестиционной компании АО ИК «АКБФ» за первое пополнение индивидуального инвестиционного счёта, однако такой договорённости с брокером на самом деле не существовало, сообщили в ФАС.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что такие действия содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Банку предписано в течение 10 дней проинформировать клиентов об отсутствии возможности получения вознаграждения через публикации на официальном сайте и персональные уведомления.

Также организации необходимо принять меры для недопущения подобной практики в будущем и издать внутренние распорядительные документы, закрепляющие порядок размещения актуальной информации.

ФАС выдала предупреждение после публичного заявления о росте цен на яйца
ФАС выдала предупреждение после публичного заявления о росте цен на яйца

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предостережения двум участникам автомобильного рынка за их заявления о возможном росте цен на автозапчасти и технику, поскольку такие прогнозы могли спровоцировать реальное повышение стоимости и создать ажиотаж у потребителей. Одно из предостережений получил член правления НКО «Союз Автосервисов», который ранее заявил журналистам о грядущем удорожании моторных масел и присадок на 5–15%.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ФАС РФ
  • акбарс
  • Банки
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar