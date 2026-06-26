ФАС выдала предупреждение «АК БАРС» Банку за введение клиентов в заблуждение

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение «АК БАРС» Банку за введение клиентов в заблуждение. Организация размещала на сайте, в личном кабинете и мобильном приложении информацию о возможности получить вознаграждение от инвестиционной компании АО ИК «АКБФ» за первое пополнение индивидуального инвестиционного счёта, однако такой договорённости с брокером на самом деле не существовало, сообщили в ФАС.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что такие действия содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Банку предписано в течение 10 дней проинформировать клиентов об отсутствии возможности получения вознаграждения через публикации на официальном сайте и персональные уведомления.

Также организации необходимо принять меры для недопущения подобной практики в будущем и издать внутренние распорядительные документы, закрепляющие порядок размещения актуальной информации.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предостережения двум участникам автомобильного рынка за их заявления о возможном росте цен на автозапчасти и технику, поскольку такие прогнозы могли спровоцировать реальное повышение стоимости и создать ажиотаж у потребителей. Одно из предостережений получил член правления НКО «Союз Автосервисов», который ранее заявил журналистам о грядущем удорожании моторных масел и присадок на 5–15%.