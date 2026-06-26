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26 июня, 11:48

Умер бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

Сергей Иванов. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru

Сергей Иванов. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru

В возрасте 73 лет ушёл из жзни бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов. О его смерти сообщила «Единая лига ВТБ», почетным президентом которой он был.

«Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова. Для Единой Лиги ВТБ Сергей Борисович навсегда останется человеком, чье имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями», — говорится в некрологе.

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Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Служил КГБ СССР и Службе внешней разведки России. В августе 1998 года был назначен заместителем директора ФСБ России (в то время службу возглавлял Владимир Путин). С 2001 по 2007 год был министром обороны РФ. С 2011 по 2016 год занимал пост руководителя Администрации президента. Также Иванов был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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Александра Вишнякова
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