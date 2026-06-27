Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о привлечении международной помощи для укрепления энергетической инфраструктуры страны. По итогам конференции URC2026 в Гданьске удалось собрать более 550 миллионов евро — эти средства пойдут на подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Среди доноров — сразу несколько государств. Соединённые Штаты пообещали выделить 175 миллионов долларов, Швеция направит 137 миллионов евро, а Норвегия — 77 миллионов. Литва, Эстония и Исландия внесут соответственно 4 млн, 2,125 млн и 550 тысяч евро. Кроме того, Нидерланды заявили о 178 млн евро, которые пойдут на развитие распределённой генерации и подготовку к зиме.

Помимо этого, в Гданьске были подписаны соглашения по энергетическим проектам на общую сумму почти 2 млрд евро. Однако, как выясняется, значительная часть этих средств предоставляется не в виде безвозмездной помощи, а на кредитной основе.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил: Украина не сможет добиться выгодных условий мира с Россией из-за реального соотношения сил, и стоило соглашаться на договорённости ещё в 2022 году, назвав Киев обречённым на «войну, которую не выиграть».