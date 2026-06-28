Аргентина завершила групповой этап ЧМ победой над Иорданией со счётом 3:1

Сборная Аргентины со счетом 3:1 победила команду Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Игра прошла в Арлингтоне (штат Техас, США) на AT&T Stadium.

Уже на 19-й минуте Джовани Ло Челсо открыл счет. Спустя 12 минут Лаутаро Мартинес реализовал пенальти, удвоив преимущество южноамериканцев.

Иорданцы ответили точным ударом Мусы Аль-Тамари на 55-й минуте. Однако все вопросы о победителе снял Лионель Месси, забивший на 80-й минуте. При этом аргентинец вышел на замену за 20 минут до этого.

В параллельном поединке Австрия и Алжир разошлись миром — 3:3. Аргентинцы набрали 9 очков и финишировали лидерами квартета J.

Вторую строчку заняли австрийцы (4 очка), четвертую — алжирцы (4 очка). Обе сборные также прошли в 1/16 финала. Иордания замкнула таблицу, потерпев поражения во всех встречах.

Турнир принимают США, Канада и Мексика. Впервые в истории в нем участвуют 48 команд. Плей-офф стартует после завершения группового этапа. Чемпионат мира завершится 19 июля.