Эвакуированная из Константиновки женщина заявила, что украинские военные сбрасывали противотанковые мины в подвал, где находились мирные жители. О произошедшем ТАСС сообщила жительница населённого пункта Алла Плюшко, которую эвакуировали из города военнослужащие 4-й бригады Южной группировки войск.

«Нам две мины забросили украинцы, противотанковые, в комнаты, где мы жили. В подвал. Это было в июне месяце», — сказала она.

Ранее стало известно о действиях российского штурмовика из 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат», который в течение трёх месяцев удерживал занятый опорный пункт в районе Константиновки. Боец оказался в условиях полной изоляции от основных сил, но проявил героизм.