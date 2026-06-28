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Опубликовано 28 июня, 07:38

ВСУ сбрасывали противотанковые мины в подвал с людьми в Константиновке

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Эвакуированная из Константиновки женщина заявила, что украинские военные сбрасывали противотанковые мины в подвал, где находились мирные жители. О произошедшем ТАСС сообщила жительница населённого пункта Алла Плюшко, которую эвакуировали из города военнослужащие 4-й бригады Южной группировки войск.

«Нам две мины забросили украинцы, противотанковые, в комнаты, где мы жили. В подвал. Это было в июне месяце», — сказала она.

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Ранее стало известно о действиях российского штурмовика из 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат», который в течение трёх месяцев удерживал занятый опорный пункт в районе Константиновки. Боец оказался в условиях полной изоляции от основных сил, но проявил героизм.

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Милена Скрипальщикова
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