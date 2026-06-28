Путин назвал участников СВО подлинной элитой России

Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» затронул тему военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он подчеркнул, что бойцы заслуженно носят звание подлинной элиты нашего государства.

Бойцы СВО и есть подлинная элита России. Видео © Life.ru

«Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди, а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране: в гражданских сферах, в политике, в экономике, государственном и муниципальном управлении», — указал Путин.

Глава государства отметил тесную связь парламентариев с воинскими частями, оборонными предприятиями и волонтёрским движением. Депутаты оказывают системную помощь жителям Донбасса, Новороссии, Крыма и Севастополя, а также поддерживают приграничные районы и семьи защитников.

Путин поставил задачу создавать условия для того, чтобы участники СВО могли и впредь приносить пользу Отечеству — уже в гражданских профессиях, в политике, в экономике, на государственной и муниципальной службе. Президент подчеркнул, что их опыт и самоотверженность должны быть востребованы в мирной жизни.

Ранее президент Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что страна уверенно стоит на ногах и готова отстаивать свои коренные интересы, будущее, суверенное мировоззрение, традиции и устои. Он охарактеризовал текущий этап как период опоры на прочную внутреннюю основу.