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Опубликовано 28 июня, 13:59

Медведев: Победа в СВО — залог безопасности России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Безопасность России напрямую связана с победой в специальной военной операции. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на съезде партии. Он указал, что без достижения этой цели никакая безопасность невозможна, подчеркнув, что «мы с вами это прекрасно понимаем».

«Без этого никакой безопасности не будет. Мы с вами это прекрасно понимаем», — сказал Медведев.

Россию «пробуют на зуб» и хотят от неё избавиться, заявил Путин
Россию «пробуют на зуб» и хотят от неё избавиться, заявил Путин

Ранее президент Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что страна уверенно стоит на ногах и готова отстаивать свои коренные интересы, будущее, суверенное мировоззрение, традиции и устои. Он охарактеризовал текущий этап как период опоры на прочную внутреннюю основу.

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Наталья Демьянова
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