Путин: Долг «Единой России» — сделать всё для победы в зоне СВО

Долг «Единой России» — приложить все усилия ради победы в специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде партии.

Глава государства подчеркнул, что в текущий период всё население страны консолидировано в своей поддержке военнослужащих, задействованных на линии боевого соприкосновения, а также выражает непоколебимую уверенность в боеспособности сухопутных группировок и военно-морских сил.

«И долг «Единой России» — сделать всё для победы», — заключил он.

Ранее председатель «Единой России» и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев выступил на партийном съезде с жёсткой речью в адрес противников России. По его словам, страна столкнулась с экзистенциальной угрозой, поскольку её открыто хотят стереть с карты мира, причём об этом напрямую говорят главы иностранных государств. Медведев заверил, что «Единая Россия» не позволит врагам сделать этого, а нынешних недругов РФ он назвал «сворой ненавистников», утративших всякие моральные ориентиры.