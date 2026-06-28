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Опубликовано 28 июня, 15:45
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Путин: Долг «Единой России» — сделать всё для победы в зоне СВО

Долг «Единой России» — приложить все усилия ради победы в специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде партии.

Глава государства подчеркнул, что в текущий период всё население страны консолидировано в своей поддержке военнослужащих, задействованных на линии боевого соприкосновения, а также выражает непоколебимую уверенность в боеспособности сухопутных группировок и военно-морских сил.

«И долг «Единой России» — сделать всё для победы», — заключил он.

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Ранее председатель «Единой России» и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев выступил на партийном съезде с жёсткой речью в адрес противников России. По его словам, страна столкнулась с экзистенциальной угрозой, поскольку её открыто хотят стереть с карты мира, причём об этом напрямую говорят главы иностранных государств. Медведев заверил, что «Единая Россия» не позволит врагам сделать этого, а нынешних недругов РФ он назвал «сворой ненавистников», утративших всякие моральные ориентиры.

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Вероника Бакумченко
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