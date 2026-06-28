Путин: Россия не даст Украине остановить продвижение ВС РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит приостановки наступления российских подразделений на линии боевого соприкосновения по инициативе Киева. Соответствующее заявление глава государства сделал в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Путин отметил, что удары по российской гражданской инфраструктуре имеют двойную цель: нанесение ущерба и информационное давление. Противник стремится посеять неуверенность в российском обществе, довести до раскола и заставить Москву приостановить наступление. Это должно создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для Украины условиях. Глава государства подчеркнул, что Россия не даст Киеву такого шанса.

«Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атаки украинской стороны на объекты критической инфраструктуры создают для страны трудности. Глава государства уточнил, что речь идёт в том числе об энергетическом секторе. Президент также отмечал, что противник пытается использовать такие атаки для информационного давления и раскола в российском обществе.