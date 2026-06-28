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Опубликовано 28 июня, 20:28

Путин благодарен за усилия Лукашенко в посредничестве с Киевом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин выразил признательность главе Белоруссии Александру Лукашенко за участие в гуманитарных вопросах, связанных с украинским конфликтом. Об этом он сказал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Президент отметил, что Лукашенко оказывает содействие в процессе обмена военнопленными. Именно это направление Путин назвал одним из наиболее значимых в гуманитарной сфере. Говоря о переговорах между Москвой и Киевом, глава государства напомнил, что их первая площадка после начала специальной военной операции находилась в Минске.

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Напомним, Путин заявил, что Александр Лукашенко готов оказывать всестороннюю поддержку усилиям по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил, что в случае переговоров Москва может задействовать белорусские площадки. По его словам, белорусский лидер настроен конструктивно и готов способствовать любым инициативам, направленным на достижение мира.

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