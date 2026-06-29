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Регион
Опубликовано 29 июня, 00:12

Путин ответил на предложение Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что предложение Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами направлено на переброску украинских войск с других участков фронта. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Путин пояснил, что украинская сторона выдвинула инициативу о проведении боевых столкновений только в пределах Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, это позволило бы ВСУ снять подразделения с Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков государственной границы, и перебросить их на указанные направления. Президент подчеркнул, что Москва не намерена способствовать укреплению позиций украинской армии.

«Тоже понятно почему — потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», — пояснил президент.

Прорыв обороны ВСУ, буферная зона, снабжение Крыма: Главные заявления Путина в интервью в ходе СВО
Прорыв обороны ВСУ, буферная зона, снабжение Крыма: Главные заявления Путина в интервью в ходе СВО

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Антон Голыбин
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