Белоусов заявил, что ситуация с защитой от БПЛА меняется каждые два-три месяца

Ситуация с организацией защиты российских регионов и зоны спецоперации от атак беспилотников обновляется с высокой частотой — примерно раз в два-три месяца. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

«Ситуация меняется каждые два месяца примерно. Два-три месяца ситуация меняется», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в российских группировках войск, задействованных в специальной военной операции, сформирована многоуровневая система противодействия беспилотникам. На всех направлениях выстроена эшелонированная система защиты, позволяющая оперативно реагировать на воздушные угрозы.