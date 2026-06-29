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Регион
Опубликовано 29 июня, 08:47

Белоусов заявил, что ситуация с защитой от БПЛА меняется каждые два-три месяца

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ситуация с организацией защиты российских регионов и зоны спецоперации от атак беспилотников обновляется с высокой частотой — примерно раз в два-три месяца. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

«Ситуация меняется каждые два месяца примерно. Два-три месяца ситуация меняется», — сказал он.

Дроны, связь и льготы: Белоусов лично пообщался с освещающими СВО военкорами
Дроны, связь и льготы: Белоусов лично пообщался с освещающими СВО военкорами

Ранее сообщалось, что в российских группировках войск, задействованных в специальной военной операции, сформирована многоуровневая система противодействия беспилотникам. На всех направлениях выстроена эшелонированная система защиты, позволяющая оперативно реагировать на воздушные угрозы.

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Милена Скрипальщикова
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