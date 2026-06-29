ВСУ ударили из миномётов по пятиэтажке в Каховке, выгорело несколько квартир

ВСУ нанесли миномётный удар по пятиэтажноу дому в центре Каховки Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Ранним утром, когда жители Каховки ещё спали, многоквартирный дом на улице Пушкина подвергся обстрелу. Эта атака привела к полному разрушению и выгоранию нескольких квартир, оставив после себя копоть и сажу, а также повредив газопровод. Один из жильцов получил осколочное ранение в голову и был доставлен в больницу.

«Мужчина 1944 года получил осколочное ранения височной области. Его доставили в Каховскую ЦРБ. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему», — написал Филипчук в Telegram-канале.

Ранее в посёлке Красная Яруга Белгородской области из-за взрыва беспилотника ранения получила трёхмесячная девочка. Ещё один человек пострадал в селе Ржевка. Там дрон атаковал производственное предприятие, и в результате удара был ранен мужчина. Огонь повредил здание, материалы и автомобиль.