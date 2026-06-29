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29 июня, 09:51

И это «вершина моды»? Томми Кэш появился на показе в Париже в костюме какашки и попил мочу

Эстонский рэпер Томми Кэш пришёл на показ Doublet SS27 в костюме фекалий

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/tommycashworld

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/tommycashworld

Эстонский рэпер Томми Кэш появился на показе Doublet SS27 в Париже в костюме, стилизованном под фекалии. Необычный образ артист дополнил пакетом, имитирующим мочу.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/tommycashworld

Для полноты провокационного выхода Кэш взял с собой рулон туалетной бумаги. Во время показа он демонстративно отпил из пакета, чем окончательно удивил публику. После выхода артист прокомментировал образ в соцсетях.

«Я достиг вершины в моде», — написал Томми Кэш.

Рэпер давно известен любовью к эпатажу и странным визуальным решениям, но этот выход стал одним из самых обсуждаемых на показе.

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Образ Томми Кэша — «симптом» новой реальности. Даже подиумы всё чаще превращаются не просто в показ одежды, а в пространство для эпатажа и визуальных экспериментов. Современная мода всё чаще продаёт не идеальную красоту, а образ, который невозможно не заметить. Особенности внешности, необычная подача и даже откровенная провокация становятся частью шоу. О том, почему ушастые андрогины затмили роскошных моделей и почему на подиумах не осталось женской красоты, в материале Life.ru.

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Николь Вербер
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