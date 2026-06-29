«Мир сорвали»: Спикер парламента Турции раскрыл, кто не дал договориться России и Киеву

Мирное соглашение между Россией и Украиной в прошлом не было достигнуто из-за позиции некоторых государств, которые не были заинтересованы в урегулировании конфликта. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

По его словам, Анкара приложила значительные усилия для организации переговорного процесса между Москвой и Киевом и смогла добиться существенного прогресса.

Куртулмуш напомнил, что российская и украинская делегации проводили переговоры в рабочем офисе президента Турции в Долмабахче. По его утверждению, тогда стороны подготовили проекты документов, близких к окончательному соглашению.

«Тогда были подписаны проекты практически окончательного соглашения. К сожалению, из-за обстоятельств того времени некоторые страны не захотели мира, и он не был достигнут», — заявил спикер турецкого парламента.

При этом он подчеркнул, что переговоры нельзя считать полностью безрезультатными. В качестве примера Куртулмуш привёл реализацию черноморской зерновой инициативы, которая, по его словам, помогла предотвратить продовольственный кризис, прежде всего в странах Африки.

Также он напомнил, что благодаря контактам между Москвой и Киевом удалось провести несколько обменов пленными.

Обращаясь к участникам саммита НАТО, турецкий политик выразил надежду, что подобный подход к поиску компромиссов будет применяться и при решении других международных конфликтов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью заявил, что Москва внимательно и без иронии изучает все поступающие предложения по урегулированию конфликта на Украине, принимая во внимание каждую инициативу.