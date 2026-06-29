Лодки пустые, вещи разбросаны: В Сибири продолжают искать пару, исчезнувшую на реке

Спасатели нашли разбросанные вещи и две пустые лодки пары, пропавшей во время сплава по реке Агул в Сибири. По данным телеграм-канала SHOT, 43-летний Андрей С. и 45-летняя Юлия Е. исчезли после остановки у деревни Агул Ирбейского района.

Пара приехала из Красноярска в Ирбейско-Саянский округ и отправилась по реке на двух лодках: в одной находились сами, во второй — вещи. Андрей и Юлия были сожителями и вместе работали в ООО «Торгово-логистическая служба».

Примерно в трёх километрах от деревни спасатели нашли обе лодки пустыми. Рядом были разбросаны вещи пропавших. Предварительно, пара могла перевернуться на лодке и утонуть: в этом месте сильное течение и затор из брёвен. Поиски продолжаются, к ним должны подключиться водолазы.

Напомним, что поисковые группы проверили уже около 58 километров береговой линии, где могли находиться потерявшиеся люди. Кроме того, с помощью эхолота обследовано порядка 40 тысяч квадратных метров.