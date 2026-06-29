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Регион
29 июня, 10:09

«Москву берут на слабо»: Латвию обвинили в попытке развязать войну между РФ и НАТО

Эксперт Перенджиев: Рига провоцирует войну РФ и НАТО строительством завода БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Audrius Venclova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Audrius Venclova

Военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с «Ридусом» заявил, что Латвия открыто угрожает России, пытаясь спровоцировать конфликт с НАТО. Речь идёт о строительстве завода по производству беспилотников у российских границ.

По мнению аналитика, это не просто провокация, а элемент подготовки к агрессии со стороны альянса. Москву пытаются взять «на слабо»: если Россия нанесёт удар по предприятию, может быть задействована 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне.

Перенджиев допустил, что решение о заводе связано с итогами учений «Отважный кабан» в Польше, где участвовали французские, литовские и польские подразделения. Он не исключил появления аналогичных производств в других прибалтийских странах. Выпущенные там дроны, по его словам, могут быть нацелены на Калининградскую область.

Премьер Латвии Кулбергс заявил секретном решении по украинским дронам
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Ранее сообщалось, что Латвия и Украина построят завод БПЛА на границе с Россией и Белоруссией. По данным LSM, помимо создания производства, Рига планирует усилить защиту государственной границы, задействовав беспилотники-перехватчики для противодействия дронам.

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Дарья Нарыкова
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