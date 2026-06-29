Без аттестата — никуда, но есть нюанс: Эксперт рассказала о новых правилах поступления в колледжи

Родители выпускников и сами девятиклассники часто задаются вопросом: а можно ли поступить в колледж, если не сдал ОГЭ и аттестата на руках нет? Заместитель директора Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк в беседе с Life.ru развеяла мифы: без этого документа вас не примут даже на платное отделение. Но отчаиваться не стоит — есть запасные варианты, о которых стоит знать заранее.

Как пояснила эксперт, многие семьи ошибочно полагают, что отсутствие документа можно компенсировать платным обучением в частном колледже, однако на практике это не так, и закон не делает исключений для коммерческих организаций. Она отметила, что требования законодательства распространяются на все учреждения, реализующие программы среднего профессионального образования, независимо от формы собственности, и без аттестата образовательная организация просто не может объективно определить право абитуриента на зачисление.

Частные образовательные учреждения не имеют права зачислить абитуриента без аттестата на программу СПО, они могут предложить подготовительные курсы или программы профессионального обучения, хотя это всё ещё не будет являться средним профессиональным образованием. Ирина Третьяк Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей

В качестве альтернативы с 2026 года для девятиклассников, не сдавших ОГЭ, существует бесплатное профессиональное обучение рабочей профессии по государственным программам, однако приравнивать этот маршрут к поступлению в колледж не стоит, поскольку это более короткая программа, после которой выдаётся свидетельство о профессии рабочего, а не диплом. Эксперт отметила, что при этом перечень доступных профессий и организаций определяется в каждом регионе отдельно, поэтому их доступность напрямую зависит от места проживания.

«Важно понимать, что несдача не означает завершения образовательной траектории. В такой ситуации выпускнику и его родителям стоит как можно раньше изучить возможности повторной сдачи экзаменов, проконсультироваться по этому вопросу в школе и региональных органах, отвечающих за образование, а также узнать о доступных программах профессионального обучения. Если действовать быстро, можно избежать потери целого учебного года», — подчеркнула Третьяк.

Специалист порекомендовала не принимать поспешных решений и полностью отказываться от получения аттестата, поскольку в дальнейшем его отсутствие существенно ограничит выбор образовательных маршрутов и профессиональный рост, даже если выпускник планирует быстро выйти на рынок труда. Самым правильным и реальным путём Третьяк считает пересдачу экзамена для получения документа либо временное обучение по региональной программе профподготовки с параллельной подготовкой к повторной аттестации в следующем году.

А ранее эксперты объяснили, на каких основаниях школа вправе отказать в приёме в 10-й класс в 2026 году. Они отметили, что во многих регионах действует индивидуальный отбор, особенно в профильные классы, а законной причиной отказа может быть, например, отсутствие свободных мест.