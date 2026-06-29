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Регион
29 июня, 09:56

Убийство 20-летнего студента в Омске может быть заказным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_Photos

РИА «Новости» стало известно от представителей силовых структур, что омского студента, предположительно, убили по найму. После заявления матери о пропаже сына, его тело с явными следами насилия нашли на пустыре у Сыропятского тракта. Среди рассматриваемых версий – заказное убийство.

«Рассматривается несколько версий. Среди них есть и заказное убийство», — отметил собеседник агентства.

Две девушки проходят по делу об убийстве омского студента
Две девушки проходят по делу об убийстве омского студента

Напомним, в Омске полиция раскрыла убийство студента, пропавшего 21 июня, тело которого с признаками насильственной смерти нашли через пять дней. По данным МВД, семеро подозреваемых в возрасте 22–24 лет заманили потерпевшего на пустырь, нанесли ему ножевые ранения и пытались скрыть тело.

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Наталья Демьянова
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