Убийство 20-летнего студента в Омске может быть заказным

РИА «Новости» стало известно от представителей силовых структур, что омского студента, предположительно, убили по найму. После заявления матери о пропаже сына, его тело с явными следами насилия нашли на пустыре у Сыропятского тракта. Среди рассматриваемых версий – заказное убийство.

«Рассматривается несколько версий. Среди них есть и заказное убийство», — отметил собеседник агентства.

Напомним, в Омске полиция раскрыла убийство студента, пропавшего 21 июня, тело которого с признаками насильственной смерти нашли через пять дней. По данным МВД, семеро подозреваемых в возрасте 22–24 лет заманили потерпевшего на пустырь, нанесли ему ножевые ранения и пытались скрыть тело.