Джанкой остался без света из-за аварии на сетевых объектах

В Джанкое на севере Крыма временно пропало электроснабжение из-за аварии на сетевых объектах. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.

«В настоящее время аварийные службы проводят необходимые ремонтно-восстановительные работы. После их завершения электроснабжение будет возобновляться поэтапно, по мере подключения отдельных участков сети», — заявил Ивин.

По предварительным данным, подачу электричества планируют восстановить к вечеру. Сейчас специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. После завершения ремонта свет будут возвращать поэтапно. Отдельные участки сети подключат по мере готовности оборудования.

Ранее восстановить электроснабжение после атаки ВСУ удалось в Севастополе. Однако жителей попросили включать электричество постепенно, чтобы стабилизировать систему после аварии.