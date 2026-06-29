Джанкой остался без света из-за аварии на сетевых объектах
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В Джанкое на севере Крыма временно пропало электроснабжение из-за аварии на сетевых объектах. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
«В настоящее время аварийные службы проводят необходимые ремонтно-восстановительные работы. После их завершения электроснабжение будет возобновляться поэтапно, по мере подключения отдельных участков сети», — заявил Ивин.
По предварительным данным, подачу электричества планируют восстановить к вечеру. Сейчас специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. После завершения ремонта свет будут возвращать поэтапно. Отдельные участки сети подключат по мере готовности оборудования.
Ранее восстановить электроснабжение после атаки ВСУ удалось в Севастополе. Однако жителей попросили включать электричество постепенно, чтобы стабилизировать систему после аварии.
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