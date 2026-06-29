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29 июня, 10:28

Джанкой остался без света из-за аварии на сетевых объектах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production

В Джанкое на севере Крыма временно пропало электроснабжение из-за аварии на сетевых объектах. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.

«В настоящее время аварийные службы проводят необходимые ремонтно-восстановительные работы. После их завершения электроснабжение будет возобновляться поэтапно, по мере подключения отдельных участков сети», — заявил Ивин.

По предварительным данным, подачу электричества планируют восстановить к вечеру. Сейчас специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. После завершения ремонта свет будут возвращать поэтапно. Отдельные участки сети подключат по мере готовности оборудования.

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Ранее восстановить электроснабжение после атаки ВСУ удалось в Севастополе. Однако жителей попросили включать электричество постепенно, чтобы стабилизировать систему после аварии.

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Полина Никифорова
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