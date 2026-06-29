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Регион
29 июня, 10:30

Песков рассказал, почему встречу Путина и Лукашенко на Валдае скрыли от глаз

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отсутствие официальных материалов по переговорам президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко связано с форматом их общения. Встреча проходила без протокольной части, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае, поэтому, как вы заметили, освещения, собственно, этого общения не было», — сказал он.

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Ранее Владимир Путин сообщил, что провёл с Александром Лукашенко более суток в общении без официального протокола. По словам президента, разговоры продолжались свыше одного дня и проходили в непринуждённой обстановке. Глава государства также положительно отозвался о визите белорусского лидера, подчеркнув, что поездка оказалась насыщенной и результативной.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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