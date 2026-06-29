Прямое общение между гражданами России и Германии может способствовать улучшению отношений между двумя странами. Такое мнение высказал ТАСС основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

По его словам, в Германии необходимы люди, готовые поддерживать открытый диалог с представителями России. Он считает, что личное общение позволяет лучше понимать позиции друг друга, чем информация, поступающая через СМИ.

«Нам в Германии нужны люди, у которых найдется смелость приглашать людей из России, нам нужны парламентеры, чтобы показать, что можно говорить друг с другом на равных и слышать друг друга», — заявил фон Бисмарк.

Он выразил мнение, что расширение контактов между обществами может оказать влияние и на политические процессы. По его словам, общественное мнение способно создать дополнительное давление на власти.

Также потомок первого канцлера Германской империи высказался о так называемом «брандмауэре» — политике отказа системных партий Германии от сотрудничества с рядом политических сил, включая партию «Альтернатива для Германии».

По мнению фон Бисмарка, такая практика ограничивает политическую конкуренцию и не отражает настроения части немецкого общества. Он выразил уверенность, что изменение существующего подхода может способствовать возобновлению полноценного диалога по различным вопросам.

Александр фон Бисмарк также заявил, что многие жители Германии, по его оценке, выступают за пересмотр нынешнего политического курса в отношениях с Россией.

Ранее сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал обложку немецкого журнала Spiegel с заголовком «Наша война против России» и изображением немецких солдат времён Второй мировой, увидев в этом опасный реваншистский подтекст и неслучайную ассоциацию с нападением на СССР. По его словам, такая подача свидетельствует о том, что Германия не дистанцируется от исторического прошлого.